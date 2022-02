Welche Technologie ist nachhaltig? Der Streit um die Taxonomie verkennt das wahre Problem

Was die Kritiker besonders erzürnt: Die EU hat das Regelwerk am Mittwoch noch einmal deutlich laxer gemacht. Der bisherige Entwurf hatte das grüne Label an die Bedingung geknüpft: Gaskraftwerke dürfen in die Taxonomie, wenn sie künftig auch mit klimaneutralem, „grünem“ Wasserstoff (H2) statt mit Erdgas laufen. Das sollte in Stufen passieren: Ab 2026 sollten sie 30 Prozent, ab 2030 dann 55 Prozent grünen Wasserstoff verheizen. Die Industrie lobbyierte dagegen heftig, hält vor allem die erste Stufe in so knapper Zeit für nicht machbar. Mit Erfolg: Die Stufen sind raus aus dem Entwurf, stattdessen sollen die Gaskraftwerke erst 2035 mit Wasserstoff laufen – dann aber gleich mit 100 Prozent.