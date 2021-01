Die Vereinbarung in letzter Minute am Heiligabend ist zurecht an vielen Stellen mir großer Erleichterung aufgenommen worden. Das Abkommen der EU und mit dem Vereinigten Königreich fällt umfangreicher aus, als es angesichts zwischenzeitlich festgefahrener Verhandlungen und nur Tage vor dem Ausscheiden der Briten aus dem Binnenmarkt zu befürchten war. Die Alternativen eines Hard Brexit oder eines dünnen Notabkommens wären für keine Seite besser gewesen. Der Brexit-Deal baut nun zunächst eine Brücke für einen weitgehend friktionsfreien Güterhandel zwischen der EU und ihrem abtrünnigen Mitglied. Doch bei genauem Hinsehen schwankt diese Brücke kräftig. Ob sie tragfähig für all jene ist, die verlässlich Geschäfte über die neue Handelsgrenze abwickeln wollen, kann bezweifelt werden.