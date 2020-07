Daher sollte Brüssel auf strikte Ursprungsnachweise verzichten und sie nur für Güter verlangen, bei denen die Umgehung des EU-Zollschutzes handelsverzerrend wirken kann. Das betrifft vor allem Agrargüter, potenziell auch Autos. Ein entspannter Umgang mit Ursprungsregeln würde wegen des Exportüberschusses vor allem EU-Firmen helfen. Und die Briten würde der weitgehende Verzicht auf Ursprungszeugnisse im EU-Handel aus Eigeninteresse veranlassen, eine maximale Übereinstimmung ihrer Außenhandelspolitik mit der europäischen zu suchen.



Raus aus der EU, rein in die Pandemie: Großbritannien droht, das wirtschaftlich am härtesten getroffene Industrieland zu werden. Die vertrackte Situation wurzelt in der tiefen Überzeugung, man sei etwas ganz Besonderes. Doch dieser britische Sonderweg führt in die Irre.