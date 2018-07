Welthandel EU bewegt sich mit WTO-Reformvorschlag auf Trump zu

Vor dem Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Washington am Mittwoch schlägt die EU-Kommission eine umfangreiche Reform der Welthandelsorganisation (WTO) vor. „Es ist klar, dass 23 Jahre nach der Entstehung der Organisation, das multilaterale System verändert werden muss“, heißt es in einem vertraulichen Papier, das die EU-Kommission an die 28 EU-Mitgliedsstaaten weitergeleitet hat. „Unglücklicherweise steht das multilaterale Handelssystem vor seiner größten Krise seit seinen Anfängen“, heißt es weiter in dem Papier, das der WirtschaftsWoche vorliegt. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte vergangene Woche bei einer Veranstaltung in Brüssel angekündigt, dass die EU-Kommission bei dem Gespräch mit US-Präsident Trump und seinem Stab eine Reform der WTO vorschlagen wolle.