„Weltwährung Euro“ Euro hat seit Finanzkrise an Bedeutung verloren

Konkrete Vorschläge gibt es in dem Papier kaum. So schlägt die EU-Kommission öffentliche Konsultationen vor, damit Flugzeughersteller wie Airbus und Rohstoff- und Agrarhändler ihr Geschäft künftig stärker in Euro abwickeln. Außerdem sollen die Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass der Energiehandel auf Euro umgestellt wird. Bisher existiert nicht einmal einen Referenzpreis für Rohöl in Euro. Schätzungsweise bis zu 90 Prozent der EU-Energieimporte werden nicht in Euro abgerechnet.