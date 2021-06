Weniger Fans in den Stadien So viel Geld entgeht Europas Städten durch die Corona-Auflagen zur Fußball-EM

Die Deutschen sind in der Frage der Stadionöffnung am zurückhaltendsten. In allen anderen Austragungsorten liegt die erlaubte Zuschauerzahl bei mindestens 25 Prozent. Markus Söder dient die EM als Gelegenheit, München als „Pilot- und Probelauf“ für den weiteren Profisport in Deutschland zu positionieren. Die Münchener Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag wie in anderen Großstädten auch bei weit unter 30.



Mehr zum Thema: Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin finden sich mit den Sanktionen der Fußballvereinigung Uefa nicht ab und klagen. Sie haben das Recht auf ihrer Seite.