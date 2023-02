Wettbewerbsfähigkeit der EU Die Ampel-Koalition muss in Brüssel geeint kämpfen

Der Chefunterhändler Deutschlands in Brüssel, der deutsche Botschafter bei der EU, hat in diesen Tagen eine Warnung nach Berlin geschickt. Den Begriff Brandbrief mag er nicht, weil er Diplomat ist. Aber genau das war das Schreiben, das darlegte, dass Deutschland die Bedeutungslosigkeit droht, wenn sich die Koalition nicht besser abstimmt. In diesen Tagen gilt das ganz besonders: Berlin wird die Brüsseler Abkehr von der Marktwirtschaft nur abwehren können, wenn die Regierung geeint auftritt.