Wettbewerbsschutz Ist es ein Problem, wenn Konzerne ihre kleine Konkurrenz „killen“?

WirtschaftsWoche: Herr Mundt, Konzerne kaufen gezielt kleine Konkurrenten auf, damit sie ihnen nicht gefährlich werden. In Deutschland wurde das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 2017 geändert, um solche Killer-Akquisitionen zu bekämpfen. Was hat die Gesetzesnovelle bewirkt?

Andreas Mundt: „Killer-Acquisitions“ ist kein feststehender kartellrechtlicher Begriff. Die Einführung der sogenannten Transaktionswertschwelle im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen im Jahre 2017 ist breiter angelegt. Mit der Novelle wollte der Gesetzgeber nicht nur Übernahmen von Start-ups oder anderen Unternehmen für den Fall aufgreifen lassen, dass deren Business nach Übernahme eingestellt, also gekillt wird. Vielmehr wurde mit der Novelle das generelle Problem adressiert, dass wir bis dahin Fusionen und Übernahmen nur dann kontrollieren konnten, wenn alle beteiligten Unternehmen bestimmte Mindestumsätze erzielten.