Wie die Briten auf den Brexit wetten „Wetten, dass Johnson eher gehen muss als der ManU-Chef?“

Neben dem Brexit kann man bei allen Anbietern auch weiterhin auf den Ausgang anderer politischer Entwicklungen wetten. So liegt laut dem Anbieter William Hill die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es bei Neuwahlen zu keinem klaren Ergebnis kommt, bei 61,9 Prozent. Diese Einschätzung erscheint realistisch. Denn sowohl die Tories als auch Labour dürften Stimmen an kleinere Parteien verlieren – vorausgesetzt, sie gehen nicht zuvor Allianzen mit diesen kleineren Parteien ein. Das könnte am Ende tatsächlich zu einem Patt im Unterhaus führen.