Wie sicher ist der EU-Impfnachweis? Apotheken stellen ab 14. Juni digitalen Impfpass aus – Experten fürchten Betrugsversuche

Bald schon soll es auch in Deutschland kommen: das digitale Covid-Zertifikat der EU. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) kündigte am Dienstagmittag an, dass die rund 19.000 dem Verband angeschlossenen Apotheken ab dem 14. Juni den Impfnachweis ausstellen könnten. Eine Apotheke in der Nähe, die mitmacht, können Verbraucher dann über das Portal mein-apothekenmanager.de finden.

Statt den gelben Impfpass der Weltgesundheitsorganisation WHO ständig bei sich tragen zu müssen, können Geimpfte ihre Immunisierung dann per Handy nachweisen. Beschränkungen wie Quarantäne- oder Testpflichten sollen für sie bei der Einreise in ein anderes EU-Land wegfallen. Derzeit ist etwa ein Fünftel der deutschen Bevölkerung vollständig geimpft und hätte Anspruch auf den Digitalpass.