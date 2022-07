Wiederaufbaukonferenz in Lugano Wiederaufbau der Ukraine: Großbritannien prescht nach vorne

Der Wiederaufbau solle in drei Phasen erfolgen, schreiben die Autoren in dem Bericht: Nach anfänglichen Notmaßnahmen sollten die Infrastruktur und die öffentlichen Dienstleistungen wiederhergestellt werden, um die Grundfunktionen der Behörden und der Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen. Danach solle das Augenmerk auf ein „rasches und anhaltendes Wachstum“ gerichtet werden. Eine ähnliche Struktur wurde auch auf der Konferenz in Lugano besprochen.

Barry Eichengreen, Wirtschaftsprofessor an der Universität Berkeley in Kalifornien, ist ein weiterer Autor des Berichts. In einem Gastbeitrag in der WirtschaftsWoche sprach er sich kürzlich dafür aus, den Wiederaufbau der Ukraine vor allem durch Zuschüsse zu finanzieren.