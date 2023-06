Wiederaufbaukonferenz Wird in Zukunft eingefrorenes russisches Geld für die Ukraine arbeiten?

Der Londoner Thinktank „Centre for Economic Policy Research“ (CEPR) hat sich schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn für einen raschen Wiederaufbau der Ukraine ausgesprochen. Im April 2022 veröffentlichte die Denkfabrik einen Bericht mit dem Titel „A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine“, auf Deutsch „Eine Blaupause für den Wiederaufbau der Ukraine“. „Wir haben versucht, aktuell, relevant und schnell zu sein“, sagte damals Simon Johnson, einer der acht Autoren. In ihrem Bericht orientierten sich die Autoren an historischen Wiederaufbauprojekten. Darunter: Der Marshallplan, der Wiederaufbau Afghanistans und des Iraks, Wiederaufbauprojekte nach Naturkatastrophen – und die Deutsche Wiedervereinigung.