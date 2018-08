„Wir gegen Amerika!“ Der Propaganda-Erfolg des Recep Tayyip Erdoğan

Der Kampf gegen die äußeren Feinde (und innere, die mit ihnen paktieren) ist so Teil des Gründungsmythos der modernen Türkei. Seitdem wurden die Verschwörungstheorien stetig gepflegt und genährt. Darin unterscheidet sich Erdoğan nur wenig von der kemalistischen Oppositionspartei CHP, und erst Recht nicht von der ultranationalistische MHP. Kaum jemand will riskieren, aus dieser patriotischen Wagenburg auszubrechen.



Insofern verwundert es auch nicht, dass sich Anfang August alle größeren türkische Parteien außer der pro-kurdischen HDP solidarisch mit der Regierung erklärten. Sogar die Vertreter religiöser Minderheiten veröffentlichten eine Erklärung, in der sie beteuerten, es gebe in der Türkei Religionsfreiheit – als Reaktion auf eine Äußerung des amerikanischen Vize-Präsidenten Pence, der dies angezweifelt hatte.