„Wir müssen etwas anderes machen“ Kein Ausweg aus der Brexit-Blockade in Sicht

Eine Mehrheit der Tories im Parlament will eine lange Entscheidung über den Brexit unbedingt vermeiden. 170 der 314 konservativen Abgeordneten haben nach einem Bericht der „Sun“ einen Brief an Parteichefin May geschickt, in dem sie den Austritt Großbritanniens aus der EU fordern – auch wenn dies nur ohne Vertrag gehe. „Wir wollen die EU am 12. April verlassen oder aber sehr rasch danach“, zitiert das Blatt aus dem Brief. Ein Brexit ohne Vertrag gilt als wirtschaftliches Risiko sowohl für Großbritannien als auch für die EU. Befürchtet wird, dass dann schlagartig gewachsenen Handelsbeziehungen über den Ärmelkanal wegen der dann fälligen Zölle und Kontrollen massiv beeinträchtigt werden.