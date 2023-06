Wir stehen zusammen Europa-Gipfel sendet klares Signal an Moskau

Die Bundeswehr verfügte zuletzt noch über zwölf Patriot-Systeme, von denen eins der Ukraine überlassen wurde. Aktuell stehen drei in Polen und zwei in der Slowakei, von wo sie aber zum Schutz des Nato-Gipfels im Juli in Litauen abgezogen werden sollen. Sechs weitere deutsche Patriot-Systeme sind zur Modernisierung bei der Industrie oder werden im deutschen Ausbildungsbetrieb verwendet. Jede weitere Abgabe an die Ukraine ist eine politische Entscheidung der Bundesregierung, muss aber auch in der Nato abgestimmt werden, da einige der Flugabwehrraketensysteme auch für die Bündnisverteidigung eingeplant sind.