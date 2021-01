Wirecard-Fall Österreich lässt mutmaßliche Fluchthelfer festnehmen

Im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal ermittelt die Wiener Staatsanwaltschaft in Österreichs Politik und im Geheimdienstmilieu gegen mutmaßliche Fluchthelfer des untergetauchten Managers Jan Marsalek. Dabei handelt es sich um einen FPÖ-Politiker, der in anderer Sache bereits unter Betrugsverdacht geraten war, sowie einen ehemaligen und einen suspendierten Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes. Alle drei wurden festgenommen, einer der beiden Ex-Geheimdienstmänner ist zunächst wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wien am Montag. Die Ermittlungen gegen alle drei laufen wegen des Verdachts der Begünstigung.