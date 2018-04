Stefan Bielmeier: Finnland - Vorbild beim demographischen Wandel

Die Bevölkerung in den einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion wird zunehmend älter. Von der voranschreitenden Alterung sind dabei alle Volkswirtschaften in unterschiedlicher Dynamik betroffen. Dieser demografische Prozess vollzieht sich zwar langsam, aber stetig. Und ist der Prozess erstmal in Gang gekommen, ist er nur schwer umzukehren. Hinter dem Alterungsprozess steht in den meisten Fällen eine steigende Lebenserwartung bei gleichzeitig sinkenden Geburtenziffern. In manchen Ländern beschleunigt die Abwanderung von jungen Arbeitskräften zusätzlich die Vergreisung der Gesellschaft.