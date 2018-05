Wirtschaft im Weitwinkel: Macron drängt und Deutschland bremst…

Vor allem die europäischen Institutionen will der Sozialliberale Macron stärken und sagt ein größeres finanzielles Engagement seines Landes zu - auch um die Folgen der Flüchtlingskrise, die die Gemeinschaft weiterhin vor eine Zerreißprobe stellt, zu bewältigen und autokratischen Tendenzen in Teilen Europas entgegenzuwirken. Die Eurozone soll ebenfalls durch einen eigenen Haushalt gestärkt werden, sowohl institutionell - durch die Überführung des Rettungsschirms ESM in einen europäischen Währungsfonds (EWF) und die Vollendung der Bankenunion - als auch finanziell. Vor allem die Forderung nach mehr Geld für Brüssel als auch die Beschneidung nationaler Kompetenzen finden diesseits des Rheins nicht nur Zustimmung. Nicht wenige fürchten den Einstieg in eine Transferunion.