Und das funktioniert?

Die Einheimischen sind natürlich dran gewohnt. Und die Mietautos der Touristen, vornehmlich Amerikaner, erkennt man und hält dann etwas Abstand, ist im Straßenverkehr vor- und nachsichtiger.



Sie sind Medienunternehmer, leben im französischen Teil, betreiben Internet-Portale und lassen sogar ein wöchentliches Magazin drucken, dass sich an Touristen richtet.

Ja, wir drucken jede Woche, mit Ausnahme der Hurrikan-Season, wo das Magazin pausiert. Mir liegt unsere kleine Insel und deren wirtschaftliche Entwicklung persönlich sehr am Herzen. Wir sind hier auf Offenheit angewiesen, leben vornehmlich vom Tourismus.



Die Situation mit der geteilten Insel hat viele Parallelen mit der Brexit-Herausforderung mit Irland und Nordirland, wo eine geschlossene Grenze auf der Insel politisch nicht in Frage kommt.

Ja, genau. Es ist im Grunde ähnlich. Nur, dass Irland natürlich wesentlich größer ist und bevölkerungsreicher. Wir sind hier am westlichsten Punkt der EU. Im französischen Teil ist Französisch Amtssprache, im Süden ist es Niederländisch. Aber eigentlich verständigen sich alle auf Englisch, die Kommunikation klappt also.