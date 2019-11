Es gibt keine Zollkontrollen auf der Insel?

St. Martin erhebt keinerlei Zollgebühren, alle Waren können ungehindert importiert werden. Was ich am Montag bei Amazon bestelle, halte ich spätestens am Freitag in der Hand, ganz ohne Formulare ausfüllen zu müssen. EU-Sorgen, dass jede Art von Waren, also auch minderwertige, über die holländische Seite auf den EU-Teil der Insel kommen können, sind also berechtigt.



Wird das ausgenutzt?

Container kommen über die holländische Seite auf die Insel, werden nicht kontrolliert und können theoretisch über die französische Seite in die EU weitergeschickt werden. Also, genau das Irland-Dilemma. Ich kenne Leute, die haben jahrelang gutes Geld mit Zigarettenschmuggel gemacht: Eine Kiste Marlboro auf der holländischen Seite für sieben Dollar kaufen und dann mit regulärer Post nach Frankreich schicken. Die Franzosen haben nun Kontrollen eingeführt für Waren aus St. Martin, die nach Frankreich oder auf die anderen französischen Inseln gehen. Allerdings erst am Bestimmungsort.