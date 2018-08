Wirtschaftsrat der CDU: Entschärft die Target-Zeitbombe

Mehr als eine Milliarde Euro täglich beträgt die Kapitalflucht aus Italien zu dieser Zeit. Allein der Anstieg der deutschen Target-Forderungen im Mai war dreimal so hoch wie die gesamten Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag des Jahres 2017 und viereinhalbmal so hoch wie die vorgesehenen öffentlichen Aufwendungen für den Breitbandausbau der gesamten Legislaturperiode.



Italien steht im Target-System bald mit 500 Milliarden Euro in der Kreide. Das wahre Staatsschuldenszenario des Landes liegt also mehr in der Nähe von 160 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (schreibt unter anderem Carmen Reinhart, Harvard-Professorin und Co-Autorin des Standardwerks über Staatsschulden „This Time is different“) als bei 132 Prozent, wie offiziell angegeben. Gepaart mit der politischen Unsicherheit um die Zukunft Italiens ist das genug, um eine veritable Schuldenkrise auszulösen.