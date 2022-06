Schätzungen über die Höhe der Leistungen von 1946 bis 1952 sind schwierig. Heute geht die Forschung davon aus, dass die so mobilisierte Reparationssumme etwa 4,8 Milliarden Dollar betrug. Hinzukamen Besatzungskosten in Höhe von zwölf Milliarden Dollar, sodass zwischen 1946 und 1952 eine Gesamtsumme von 16,8 Milliarden Dollar anfiel. Vor allem die Besatzungslasten waren gewaltig; im Jahr 1946/47 machten sie in der französischen Zone 28 Prozent des Inlandsproduktes aus, in der britischen und US-Zone jeweils 12,7 Prozent bzw. 16 Prozent (in der SBZ lag die Quote bei 26,1 Prozent).