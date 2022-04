Um hier zu einem begründeten Urteil kommen zu können, ist ein Blick auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als der erste Kalte Krieg ausbrach, hilfreich. Anfänglich war von Sanktionen überhaupt nicht die Rede, sondern der Marshall-Plan wandte sich explizit auch an die osteuropäische Welt. Polen und die Tschechoslowakei hatten auch bereits ihr Interesse signalisiert, bevor ein sowjetisches Veto deren Teilnahme verhinderte. Mit der Berlin-Blockade 1948 im Anschluss an die westdeutsche Währungsreform änderte sich die Situation grundlegend. 1949 entschlossen sich die Nato-Partner und weitere westliche Staaten zu einer koordinierten Beschränkung des Exports von strategisch wichtigen Technologien an die sozialistische Welt. Hierzu wurde ein Coordinating Committee (CoCom) mit Sitz in Paris gebildet, das über den Export entsprechender Güter an Länder des Ostblocks entschied. Ziel war es, die Lieferung von militärisch relevanten Technologien, aber auch komplexeren Zivilanlagen zumindest zu kontrollieren, im Zweifelsfall aber zu unterbinden. Dazu wurde eine Liste relevanter Güter (CoCom-Liste) zusammengestellt, deren Export einer Genehmigung bedurfte.