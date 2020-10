Wochenlange Blockade überwunden EU ebnet Weg für Belarus-Sanktionen

Lukaschenko regiert Belarus seit 26 Jahren mit eiserner Hand. Die Präsidentschaftswahl am 9. August gewann er offiziellen Angaben zufolge mit 80 Prozent der Stimmen. Seine schärfste Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam demnach auf 10 Prozent. Doch erkennt die Opposition um Tichanowskaja das Resultat nicht an - wie auch Tausende ihrer Anhänger, die von Wahlfälschung sprechen und Lukaschenkos Rücktritt fordern. Auch die 27 EU-Mitgliedsstaaten, darunter Zypern, akzeptieren das Wahlergebnis in Belarus nicht und fordern Neuwahlen.



Mit Blick auf Ankara einigten sich die EU-Länder auf den Beginn einer „positiven politischen EU-Türkei-Agenda“ mit Handels- und Zollanreizen, wenn Ankara positiv auf Gespräche mit Zypern und Griechenland reagiert. Auch stellten sie mehr Geld und weitere Leistungen für die anhaltende Kooperation bei der Migration in Aussicht. Andernfalls „wird die EU alle verfügbaren Instrumente und Optionen nutzen“, um „ihre Interessen und die ihrer Mitgliedsstaaten zu verteidigen“, hieß es.