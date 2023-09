Wohnungspolitik Europa: Warum Italiener länger bei ihren Eltern wohnen

Deutschland liegt beim Auszugsalter junger Menschen aus dem Elternhaus im europäischen Mittelfeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilt, waren junge Menschen hierzulande nach Schätzungen der EU-Statistikbehörde Eurostat im Jahr 2022 beim Auszug im Schnitt 23,8 Jahre alt. Damit verlassen in Deutschland Kinder das „Hotel Mama“ relativ zeitig, denn das durchschnittliche Auszugsalter liegt deutlich unter dem EU-Schnitt von 26,4 Jahren. Im Gegensatz dazu verlassen Kinder in süd- und osteuropäischen Ländern ihr Elternhaus vergleichsweise spät. In Kroatien lag das durchschnittliche Auszugsalter mit 33,4 Jahren EU-weit am höchsten, gefolgt von der Slowakei (30,8 Jahre) und Griechenland (30,7 Jahre). In Spanien lag es bei 30,3 und in Italien bei genau 30 Jahren.