Zermürbung auf beiden Seiten Willkommen im Brexit-Fegefeuer

Wie groß ist die Gefahr, dass die Briten innerhalb der EU Schaden anrichten? Im Wahljahr 2019 deutlich geringer als in anderen Jahren. Das Europäische Parlament hat vor der Europa-Wahl Ende Mai bereits das legislative Geschäft so gut wie eingestellt. Der Betrieb wird erst im Herbst wiederaufgenommen, wenn am 1. November eine neue Kommission ihr Amt antritt. Die neue Brexitfrist zum 31. Oktober wurde bewusst so gewählt, dass die Briten die Union verlassen, bevor der Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und das dazugehörige Kollegium das Amt antritt. Die Briten werden keinen EU-Kommissar mehr nominieren.



Schwieriger ist die Situation im Europäischen Parlament. Großbritannien soll ausdrücklich an den Europa-Wahlen teilnehmen, weil die sonst anfechtbar würden. Profitieren würden die Sozialdemokraten, die von Labour Verstärkung für vier Monate bekommen. Das könnte die Mehrheiten leicht verschieben, etwa wenn es darum geht einen neuen Kommissionspräsidenten zu bestimmen. Das Europäische Parlament pocht darauf, dass einer der Spitzenkandidaten an die Spitze der EU-Kommission rücken müsse. Den Staats- und Regierungschefs könnten die verzerrten Mehrheitsverhältnisse allerdings als Ausrede gelten, den Spitzenkandidatenprozess zurückzuweisen. Es ist kein Geheimnis, dass die Staats- und Regierungschefs lieber ihren eigenen Kandidaten auswählen würden, ohne vom Parlament eingeschränkt zu werden. Im Kreis der Staats- und Regierungschefs benötigt der neue Kommissionspräsident keine Einstimmigkeit, eine Mehrheit reicht. Großbritannien kann also kein Veto bei der Personalie einlegen.