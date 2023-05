Zinsentscheid Das ist zu wenig, liebe EZB!

Will die EZB den Kampf gegen die Inflation, die sie selbst mit ihrer Geldschwemme in der Coronapandemie ausgelöst hat, noch gewinnen, kann sie es sich nicht leisten, mit Trippelschritten von 25 Basispunkten voran zu tänzeln. Angesichts der sich verhärtenden Inflationsprozesse und -erwartungen wäre ein großer Zinsschritt von 50 Basispunkten angemessen gewesen. Zumal sich die Wirtschaft in der Eurozone bisher als robust gegenüber den höheren Zinsen erwiesen hat und die Arbeitsmärkte weiterhin boomen.



Selbst wenn die Wirtschaft im Gefolge einer beschleunigten geldpolitischen Straffung den Rückwärtsgang einlegen sollte, wäre dies kein Beinbruch. Im Gegenteil. Rezessionen wirken wie ein reinigendes Gewitter. Sie liquidieren Fehlinvestitionen, beenden inflationäre Übertreibungen, restaurieren den preislichen Steuerungsmechanismus und lenken knappe Ressourcen wieder an den Ort ihrer besten Verwendung.