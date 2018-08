Zollstreit: Erdogan sieht Partnerschaft mit USA in Gefahr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die USA vor einem Ende der Partnerschaft mit seinem Land gewarnt. Die Regierung in Washington müsse damit beginnen, die Souveränität der Türkei zu respektieren, schrieb Erdogan am Freitag in einem Beitrag für die "New York Times". Sollte der Trend des Alleingangs und der Respektlosigkeit nicht umgekehrt werden, werde es für die Türkei nötig, sich "nach neuen Freunden und Verbündeten umzuschauen." Die Türkei habe Alternativen.