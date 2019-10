Zustimmung der Abgeordneten Neuer Brexit-Deal: Einfacher gesagt als getan

Es war immer klar, dass es schwierig werden würde, die DUP bei einem Brexit-Deal ins Boot zu holen. Schließlich hat sich die fanatisch pro-britische Partei, die in den 1990er-Jahren das Karfreitags-Friedensabkommen abgelehnt hat, vor dem EU-Referendum 2016 für den Brexit eingesetzt und sogar im Großraum London eine Anzeigenkampagne betrieben. Alles, was einen Keil zwischen Großbritannien und das britisch verwaltete Nordirland treiben könnte, ist für die DUP tabu. Und so konnte Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der EU kein Abkommen aushandeln, das Sonderregelungen für Nordirland vorgesehen hätte. Die Regelung, auf die sich ihre Regierung schließlich Ende des vergangenen Jahres mit Brüssel verständigte, war so schwerfällig und mit so vielen Auflagen versehen, dass sie alle Seiten ablehnten. Das Unterhaus stimmte dreimal dagegen, Theresa May musste ihren Posten räumen.