1,4 Prozent Inflation in Eurozone sinkt überraschend

In der Eurozone ist die Inflation im März überraschend gesunken. Wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,4 Prozent. Im Februar hatte die Inflationsrate 1,5 Prozent betragen. Analysten hatten jetzt einen unveränderten Wert erwartet.