Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone haben sich im Mai der von der EZB angestrebten Marke von zwei Prozent deutlich angenähert. Die Teuerungsrate kletterte auf 1,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte und damit eine vorläufige Schätzung bestätigte. Im April waren die Preise nur um 1,3 Prozent gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet mittelfristig Werte von knapp zwei Prozent als ideal für die Wirtschaft. Sie beschloss angesichts der anziehenden Inflation am Donnerstag einen Schritt hin zu einer weniger lockeren Geldpolitik und plant das Ende ihrer billionenschweren Anleihenkäufe noch in diesem Jahr.