2,617 Millionen Arbeitslose Was hinter dem Anstieg der Arbeitslosenzahlen steckt

Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im Juni in Malta (2,6 Prozent). Am höchsten war der Wert in Griechenland (11,1 Prozent) und in Spanien mit 11,7 Prozent. Die Euro-Zone ist nach einem schwachen Winterhalbjahr auf Wachstumskurs zurückgekehrt – trotz der Stagnation in ihrer größten Volkswirtschaft Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni um 0,3 Prozent zu im Vergleich zum ersten Quartal.