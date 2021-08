3,9 Prozent Deutsche Inflation erreicht 28-Jahres-Hoch

Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren geklettert. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 3,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Einen stärkeren Preisauftrieb gab es zuletzt in der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung - im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent. Ökonomen hatten mit 3,9 Prozent gerechnet, nach einer Inflationsrate von 3,8 Prozent im Juli. „Damit dürfte der Inflationsgipfel aber noch nicht erreicht sein“, sagte Chefvolkswirt Michael Holstein von der DZ Bank. „Wir bleiben auf dem Weg zu fünf Prozent Teuerung am Jahresende“, sagte Chefökonom Michael Heise von HQ Trust.