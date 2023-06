300 Jahre Adam Smith: „Freier Markt statt Dirigismus und Privilegien"

WirtschaftsWoche: Herr Schefold, im Juni jährt sich zum 300. Mal der Geburtstag von Adam Smith, dem Begründer der Nationalökonomie. Ist Smith reine Wirtschaftsgeschichte - oder für die Wirtschaftswissenschaft heute noch relevant?

Bertram Schefold: Wer die Geschichte des ökonomischen Denkens verstehen will, kommt an Smith nicht vorbei. Er hat das, was Menschen seit der Antike über die Ökonomie gedacht haben, in ein System gebracht und in einem umfassenden Gedankengebäude vereinigt, mit Elementen der Philosophie, der Jurisprudenz, der Theologie. Er hat zwar kaum eigene Theoreme entwickelt, aber eine gewaltige Syntheseleistung vollbracht. Seine historische Bedeutung für die Nationalökonomie ist schon deshalb unstrittig, weil sich viele spätere Ökonomen und Denkschulen auf ihn bezogen haben. Denken Sie nur an die Klassik mit ihrer Werttheorie und an David Ricardo, der aus dem deskriptiven Smithschen Gedankengebäude eine theoretische Unterfütterung der Funktionsweise von Wirtschaft, Wettbewerb und Handel entwickelte. Selbst Karl Marx hat sich bei Adam Smith bedient.