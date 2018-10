800 Millionen Euro Höhere Steuereinnahmen steigern Haushaltsüberschuss

Die Steuereinnahmen legten um 5,1 Prozent auf 43,0 Milliarden Euro zu. Mit Gewerbesteuern als wichtigster Steuerart wurden 23,4 Milliarden Euro eingenommen und damit 5,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Grundsteueraufkommen nahm um 1,2 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro zu. Die Ausgaben für Sozialleistungen legten mit 1,5 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro unterdurchschnittlich zu. So gingen die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 26 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurück. Auch die Leistungen an Arbeitsuchende sanken, und zwar um 3,1 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Diesen Rückgängen standen Zuwächse bei den Sozialhilfeleistungen (plus 4,6 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro) sowie bei der Kinder- und Jugendhilfe (plus 1,8 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro) gegenüber.