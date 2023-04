Abwrackprämien „Die Verschrottung funktionstüchtiger Heizungen ist eine Form von Kapitalvernichtung“

In Deutschland und Europa war die Prämie zwar konjunkturell spürbar, weil viele Bürger tatsächlich geplante Autokäufe vorzogen. Doch es war ein Strohfeuereffekt: Nach Auslaufen der Abwrackprämien in Westeuropa brach der Autoabsatz teilweise um bis zu 25 Prozent ein. Was lernen wir daraus? „Abwrackprämien kurbeln kurzfristig die Autoverkäufe an, mittelfristig werden aber kaum mehr Autos verkauft“, heißt es in dem Paper von Rösel und Leisinger. Zugleich „reduziert das Verschrotten von funktionsfähigen Fahrzeugen den volkswirtschaftlichen Kapitalstock“.