Ajay Banga Kann dieser Mann die Weltbank erneuern?

Denn die Bank hat Probleme. So dauert etwa die Vergabe von Krediten quälend lang. Durchschnittlich 465 Tage dauert es vom Entwurf eines Projekts, bis Geld von der Weltbank fließt, heißt es bei One Data and Analysis. Zwar konnte diese Zeitspanne in den vergangenen Jahren deutlich verkürzt werden, doch das grundsätzliche Problem bleibt: Die Bank wird zu schwerfällig, um etwa für den Klimaschutz notwendige Projekte anzuschieben. Manche Länder wenden sich deshalb lieber an andere potenzielle Geldgeber, die schneller zur Auszahlung kommen. Beispielsweise China. Im Sinne des Westens ist das nicht.