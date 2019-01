Analyse der EZB-Ratssitzung Draghis Diagnose: Höhere Unsicherheit, aber keine Rezession in Verzug

Ebenso wie die EZB bleibt auch die japanische Zentralbank bei ihrer äußerst lockeren Geldpolitik – und das wohl noch für längere Zeit, wie sie am Mittwoch ankündigte. In Japan liegt der Strafzins auf Einlagen der Banken bei der Notenbank unverändert bei 0,1 Prozent, in der Eurozone bei 0,4 Prozent. Anders die amerikanische Notenbank: Die Fed ist den Notenbankern in Japan wie Europa in ihrem geldpolitischen Zyklus weit voraus. Nach neun Zinserhöhungen binnen drei Jahren liegt der Leitzins in den Vereinigten Staaten mittlerweile bei einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.