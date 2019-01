Gleichzeitig seien bestehende internationale Institutionen in ihrer Zusammensetzung und Arbeitsweise reformbedürftig. Der wachsende Einfluss aufstrebender Nationen wie Indien oder China verändere die Weltwirtschaft. Wenn das bestehende System internationaler Organisation darauf zu langsam reagiere, könnten sich konkurrierende Parallelstrukturen bilden. Zudem gebe es populistische, nationalistische Tendenzen, sagte Merkel, ohne konkret zu werden. Deutschland suche nach Verbündeten für den Multilateralismus, „alles andere würde ins Elend führen“. Vor diesem Hintergrund solle das Forum in Davos einen Beitrag leisten, „besser mehr Sicherheit wieder in die Dinge hineinzubringen, als dass die Unsicherheit noch wachsen sollte“.



Zugleich forderte Merkel wirtschaftliche Stärke der Europäer. Nur dann könnten sie sich international mit ihren Ideen durchsetzen. Die USA setzten ihre Wirtschaftskraft so ein, dass sie auch politischen Druck auf Unternehmen etwa im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran einsetzen könnten. Die EU müsse dieselbe Stärke entwickeln. „Ansonsten werden wir steuerbar.“