Anleihekäufe: EZB stützt Italien mit Milliarden aus erster Verteidigungslinie

Die Europäische Zentralbank hat offenbar Anleihekäufe in Milliardenhöhe getätigt, um Italien und andere südliche Euro-Mitglieder vor unerwünschten Marktentwicklungen zu schützen, seit sie vor einem Monat ihre erste Verteidigungslinie gegen Spekulanten aktiviert hat. Am Dienstag veröffentlichte Daten zeigen eine erhebliche Verwendung von Mitteln an, die durch fällig werdende Anleihen im Portfolio des Pandemieprogramms frei geworden sind. Das deutet darauf hin, dass das Instruments eingesetzt wurde, das die Notenbank als erste Reaktion auf Marktturbulenzen vorgesehen hat.