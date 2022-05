Arbeitslosenquote aktuell Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Deutschland?

Nachdem die Arbeitslosenquote bereits im Vormonat gesunken ist, ist sie im März 2022 erneut auf 5,1 Prozent gefallen. „Der Arbeitsmarkt ist gut in das Jahr 2022 gestartet.“, verkündete der Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), Daniel Terzenbach, bereits zum Jahresbeginn. Diese optimistische Prognose bestätigt sich aktuell. Gegenüber dem Februar 2022 fiel die Quote der Arbeitslosen im März 2022 um 0,2 niedriger aus. Auch wird eine weitere Belebung des Arbeitsmarktes in den Frühjahrsmonaten erwartet. Saisonal schwankt die Zahl der Arbeitslosen jedoch stets ein wenig. Daher werden für den Vergleich der Zahlen oftmals die Vorjahresmonate herangezogen. So waren im vergangenen Dezember, zum Jahresende 2021, 2.330.000 Menschen in Deutschland arbeitslos. Im März 2022 beträgt die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland 2.362.000 (Stand zum 31. März 2022).