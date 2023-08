Arbeitslosenquote in Deutschland 2023 So hoch ist die Arbeitslosenquote aktuell

In ihrer aktuellen Auswertung der Arbeitslosenzahlen sieht die Bundesagentur für Arbeit zudem eine schwache Konjunktur als Grund für die gestiegene Arbeitslosigkeit. So sorgt eine anhaltend hohe Inflation für erheblich höhere Lebenshaltungskosten der Verbraucher. Daraus ergibt sich eine Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte, die sich insbesondere bei Konsumgütern zeigt. Darüber hinaus sind auch in Privathaushalten die Energiekosten erheblich gestiegen, was bei vielen Bürgern zu Sparzwängen führt. Leidtragende sind Unternehmen des produzierenden Gewerbes und die Konsumgüterbranche, die - so Arbeitsagenturchefin Nahles - mit Zurückhaltung am Arbeitsmarkt reagieren würden.