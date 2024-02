Arbeitslosigkeit „Es geht nicht ohne Sanktionen“

Ja, ein solcher sozialer Arbeitsmarkt existiert ja bereits. Rund zwei Drittel der arbeitslosen Bürgergeldbezieher verfügen über keinen Schul- oder Berufsabschluss, manche haben aktuell keine realistische Chance auf einen regulären Arbeitsplatz. Wichtig ist aber, dass man den sozialen Arbeitsmarkt hinreichend restriktiv handhabt. Deutlich mehr als 100.000 Stellen sollten es nicht sein. Denn wenn das ausufert, subventioniert der Staat am Ende alles Mögliche – und hält Leute in subventionierten Jobs, die vielleicht noch eine Entwicklungschance in Richtung regulären Arbeitsmarkt haben.



