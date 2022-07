Arbeitsmarkt Arbeitsagenturen erwarten steigende Beschäftigung trotz Krieges

In der monatlichen Umfrage unter den Ablegern der Bundesagentur für Arbeit (BA) gehen die Erwartungen zur Beschäftigung zwar leicht zurück, aber auf sehr hohem Niveau. „Die Beschäftigung nimmt weiter zu, trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Kriegs in der Ukraine“, sagte Weber. „Der hohe Arbeitskräftebedarf führt zu Engpässen in vielen Bereichen.“ Die Einschätzung der Beschäftigungsaussichten liege so hoch wie noch nie über den Erwartungen zur Arbeitslosigkeit.