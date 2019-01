Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote in Euro-Zone sinkt auf Zehnjahrestief

Im Euroraum waren demnach im November gut 13 Millionen Menschen ohne Arbeit, in der gesamten EU waren es rund 16,5 Millionen. Nach wie vor unterscheidet sich die Lage auf den nationalen Arbeitsmärkten teils stark. Während die Arbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien mit zweistelligen Quoten weiterhin sehr hoch ist, zählt Deutschland mit 3,3 Prozent zu den Ländern mit der geringsten Quote in Europa. Allerdings weicht diese Quote wegen einer anderen Berechnungsgrundlage deutlich von dem Wert der Bundesagentur für Arbeit ab. Die niedrigste Quote innerhalb der EU verzeichnete Tschechien, das derzeit einen wirtschaftlichen Boom erlebt, mit 1,9 Prozent.