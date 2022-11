Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit in Großbritannien überraschend gestiegen

Von Reuters befragte Experten hatten lediglich damit gerechnet, dass sie auf dem Vorwert von 3,5 Prozent verharren würde. Im September lag die Quote sogar bei 3,8 Prozent. Damit zeigen sich erste Auswirkungen der konjunkturellen Talfahrt im Zuge der Energiekrise und stark steigenden Lebenshaltungskosten, die laut der Bank of England (BoE) in einer langen Rezession münden dürfte.