Arbeitsmarkt: Beschäftigungsrekord trotz Konjunkturflaute erwartet

Deshalb müsse mehr getan werden – etwa Ältere länger im Job halten oder die berufliche Entwicklung von Frauen stärken. „Die Zuwanderung sollten wir mit einer offenen Migrationspolitik fördern und die Integration der Zugewanderten in Deutschland verbessern“, sagte Weber. Bei Arbeitskräfteknappheit komme es zudem auf Produktivitätssteigerungen an, vor allem über Investitionen in die Qualifizierung der Beschäftigten und in Technologie wie intelligente Digitalisierung.



