Arbeitsmarkt: Deutsche Industrie mit mehr Mitarbeitern – Autobranche baut aber ab

Trotz Materialengpässen und sinkender Aufträge stellt die deutsche Industrie weiter Arbeitskräfte ein. Zum Ende des ersten Halbjahres Ende Juni waren knapp 5,5 Millionen Menschen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten tätig. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 42.500 oder 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das war bereits der sechste Zuwachs in Folge. Auch verglichen mit dem Vormonat Mai gab es ein Plus, und zwar von knapp 8900 Beschäftigten oder 0,2 Prozent.