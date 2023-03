Arbeitsmarkt: Forscher erwarten Beschäftigungsrekord trotz Konjunkturflaute

Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit rechnet trotz der wackligen Konjunktur mit einer Rekordbeschäftigung in Deutschland. Die Zahl der Erwerbstätigen werde in diesem Jahr um 375.000 auf 45,945 Millionen steigen, sagte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Freitag in seiner Frühjahrsprognose voraus.