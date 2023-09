Arbeitsmarkt: IAB: Deutsche arbeiten wieder so viel wie vor der Coronakrise

So sei die Zahl der Beschäftigten im Vorjahresvergleich um 0,7 Prozent auf 45,9 Millionen angestiegen. „Trotz Energiekrise und Konjunkturflaute, noch nie haben die Beschäftigten in einem Frühlingsquartal so viel gearbeitet“, sagte Enzo Weber, leitender Forscher beim IAB.